Fórmula 1: Gene Haas não tem intenção de vender equipa | AutoSport

A Haas decidiu apostar “todas as fichas” no monolugar neste ano, tendo uma péssima época em 2021. O risco está para já, a compensar e mesmo tendo sido a última equipa a apresentar um grande pacote de atualizações, o que aconteceu apenas num dos carros e no GP da Hungria, a equipa tem conseguido lutar por posições do meio do pelotão, ocupando atualmente o sétimo posto da classificação do campeonato de construtores, à frente de AlphaTauri, Aston Martin e Williams.

Se em pista os resultados são melhores do que nas épocas passadas, fora de pista a Haas tem de resolver algumas questões importantes, como o diferendo com o antigo patrocinador principal e o antigo piloto da equipa, que foi substituído por Kevin Magnussen pouco antes da época arrancar, Nikita Mazepin. Com muitos problemas legais para tratar, o chefe de equipa, Günther Steiner, rejeitou qualquer sugestão de que o proprietário, Gene Haas, quisesse sair do projeto.

“Houve muitos rumores de muita gente, que a Haas está à venda, que a Haas está falida. Nunca houve um problema de falência”, explicou Steiner no podcast da publicação RacingNews365. “Em 2020, Gene queria ver o que os novos regulamentos trariam à Fórmula 1, principalmente os regulamentos financeiros com o limite orçamental e a nova distribuição de dinheiro. Uma vez isso resolvido, estava comprometido, e está comprometido com a equipa. Muitas pessoas querem comprar uma equipa de F1, por isso não haveria falta de interesse em assumi-lo, mas Gene não tem interesse neste momento. Quer ficar com a equipa”.

Em relação aos objetivos da equipa para o que resta desta época, Steiner quer defender o sétimo lugar na classificação e “talvez mesmo, se conseguirmos uma boa fase final de época, tentar o sexto” posto. Em comparação com os resultados das últimas três épocas, é um plano ambicioso da equipa norte-americana