Fórmula 1: Gene Haas confirma Pietro Fittipaldi nos testes, mas procura outra opção | AutoSport

Com a rescisão do contrato de Nikita Mazepin e do patrocinador principal, a Haas tem dois problemas para resolver o quanto antes. Os testes de pré-temporada continuam esta quinta-feira no Bahrein e uma semana depois, realiza-se o primeiro GP da época no mesmo circuito.

Pietro Fittipaldi seria a escolha mais óbvia e mais prática para substituir Mazepin na equipa, visto que o piloto brasileiro conhece a estrutura e tem mais horas no simulador com o VF-22 que Mick Schumacher. Segundo Gene Haas será mesmo Fittipaldi ao volante do carro no teste do Bahrein, mas o dono da equipa procura outra solução. “Estamos a analisar vários candidatos, vamos ver quem está disponível e com o que temos de lidar, mas teremos alguém até quarta-feira”, disse Gene Haas à Associated Press. “Pietro estará definitivamente no carro, é para isso que ele serve, ele é o piloto de testes”.

Gene Haas sublinhou que procura alguém mais experiente para ser companheiro de Schumacher durante a época. “Estamos à procura. Obviamente gostaríamos de ter alguém com um pouco mais de experiência real. Só temos de ver quem está disponível”.

Mesmo que encontrem um piloto mais experiente, a equipa tem de procurar um novo patrocinador. Günther Steiner afirmou ainda em Barcelona que o antigo patrocinador já tinha feito o pagamento da maior parte do valor acordado, mas ainda assim, a equipa tem de ter uma nova fonte de investimento ou o futuro da estrutura pode estar em risco.