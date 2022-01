Fórmula 1: Futuro de Jean Todt pode não passar pela Ferrari | AutoSport

Pouco antes do fim do mandato presidencial de Jean Todt na FIA, alguns órgãos de comunicação social deram conta de algumas conversas entre o francês e a Ferrari sobre o seu regresso à equipa. As funções deveriam ser parecidas com as de Helmut Marko na Red Bull ou como teve Niki Lauda na Mercedes.

Joe Saward, um dos mais influentes jornalistas de Fórmula 1 e também mais experientes, escreveu hoje no seu blog, que várias das suas fontes indicaram-lhe que o Jean Todt iria para a Ferrari após o término do mandato na FIA, no entanto após o anúncio de ontem da restruturação na Ferrari não incluir o nome de Todt, o jornalista colocou de novo as questões a quem lhe tinha passado essa possibilidade. Saward explicou que uma das suas fontes, ligadas à estrutura da Ferrari, lhe disse que já não ia acontecer. Antes do Natal tudo indicava que sim, mas que agora não havia interesse em prosseguir.

Acreditando no que Saward escreveu, Jean Todt pode não regressar à Ferrari e estar mais interessado noutras funções, como ele próprio tinha admitido em entrevista, uma que não ocupe muito tempo.