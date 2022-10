Fórmula 1: Fundo da Alpine “funcionou duas vezes melhor” | AutoSport

O diretor desportivo da Alpine, Alan Permane afirmou que a atualização do fundo que a equipa apresentou nas jornadas asiáticas “funcionou duas vezes melhor” do que o esperado, visto que terminaram com ambos os carros nos pontos e conseguiram ainda recuperar o quarto posto do campeonato de construtores.

Depois de em Singapura terem ambos os monolugares abandonado a prova, no Japão a história foi outra e Esteban Ocon e Fernando Alonso conseguiram andar perto dos Mercedes, apesar de se suspeitar que as unidades motrizes precisarem de ser trocadas antes do final da época.

“O túnel de vento funciona muito, muito bem”, disse Permane, citado pela edição italiana do Motorsport.com. “Estamos a encontrar muitas coisas que funcionam. Tínhamos planeado uma atualização para Singapura e isso funcionou duas vezes melhor do que esperávamos, honestamente. A versão utilizada em Suzuka é o quarto fundo que utilizamos. De facto, em Austin será uma espécie de versão 4B, porque temos outra atualização. Não será tão grande como a usada em Suzuka”.

Apesar dos bons resultados obtidos, Fernando Alonso queixou-se das decisões estratégicas da equipa e da chamada tardia para trocar os pneus de chuva.