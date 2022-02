Fórmula 1: Fuga de óleo obriga Aston Martin a terminar teste mais cedo | AutoSport

A Aston Martin anunciou que o AMR22 não vai retornar à pista durante a tarde, dando por terminado o programa de testes em Barcelona.

Como publicamos anteriormente, Aston Martin e AlphaTauri ainda não tinham com os seus carros para a pista durante a tarde, depois de terem tido problemas distintos durante a manhã do último dia em Barcelona. A menos de uma hora e meia do fim do teste de Barcelona, parece quase certo que a equipa italiana também tome a mesma decisão agora anunciada pela Aston Martin, mas temos de esperar pelo anúncio oficial.

Lance Stroll era o piloto que deveria ter estado ao volante do AMR22 durante a tarde.

UPDATE: Despite the team’s best efforts, we will not be running again today.



We’d like to thank the team for all their hard work. We go again in Bahrain. 👊 #F1Testing pic.twitter.com/ke2z9EeddX