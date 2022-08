Fórmula 1: Frédéric Vasseur relutante na entrada de uma nova equipa | AutoSport

A entrada da Andretti Autosport na grelha da Fórmula 1 tem tido altos e baixos. Do lado da estrutura norte-americana tentam manter o assunto “vivo”, voltando a afirmar ter argumentos para gerir uma equipa na competição e colocando pressão em quem decide, enquanto voltam a surgir algumas críticas de algumas atuais equipas.

À semelhança de Toto Wolff, que afirmou recentemente que as entradas da Porsche e Audi acrescentavam mais valor à Fórmula 1 do que o interesse da estrutura norte-americana, Frédéric Vasseur, da Alfa Romeo, manteve a sua relutância na possível 11ª equipa surgir do outro lado do Atlântico.

“Quando falámos da 11ª equipa, foi há três anos e tomámos o exemplo da Porsche e dissemos ‘OK, imagina se tens alguém como a Porsche que quer entrar na F1 e quer fazê-lo por conta própria, faz sentido abrirmos a porta?’” afirmou Vasseur à RACER. “E neste caso diz-se ‘Sim, com certeza’, porque acrescentaria um enorme valor ao paddock, seria outro fabricante de motores e não se esqueçam que nessa fase estávamos em risco. Por isso, começámos a dizer que podíamos abrir a porta. Não quero falar da Andretti porque não é pessoal, mas para acrescentar outra equipa que faça as mesmas coisas que as outras sem acrescentar grande valor, não tenho a certeza que hoje faça sentido”.

Vasseur salientou ainda que não é por vir dos Estados Unidos da América que a Andretti Autosport pode trazer mais valor à Fórmula 1, embora seja um dos países com um maior interesse no mundial. Vasseur argumenta com a comparação com os Países Baixos.

“Um dos maiores mercados da F1 hoje são os Países Baixos, e não temos uma equipa neerlandesa, temos um pilotos neerlandês”, concluiu o responsável da Alfa Romeo.