Fórmula 1: Frédéric Vasseur frustrado por não ter atualizado o carro em 2021 | AutoSport

Ainda em 2020 o foco da Alfa Romeo foi no desenvolvimento do monolugar de 2022, segundo o novo regulamento técnico, colocando de lado qualquer atualização para o carro de 2021. Frédéric Vasseur confessou agora que a decisão pode ter comprometido os resultados da equipa na época passada e ter subestimado o facto de ter de realizar 22 corridas sem qualquer upgrade.

“Tomamos a decisão muito cedo no foco em 2022, ainda no final de 2020”, disse Vasseur ao Motorsport.com. “E talvez tenha subestimado o facto de termos tido 22 corridas com o mesmo carro. Do ponto de vista psicológico, não é fácil. Quando se tem atualizações a chegar ou em produção, há sempre uma espécie de, não de motivação, porque a motivação está lá, mas a esperança de melhorias. E não foi esse o caso”.

Apesar da frustração pela época de 2021, a resposta sobre se Alfa Romeo tomou ou não a decisão certa só se saberá depois da época de 2022 começar.

“Tínhamos uma decisão a tomar”, afirmou o responsável pela Alfa Romeo. “Tínhamos interesse em investir muito, não só dinheiro, mas também tempo e recursos e assim por diante, em 2021? E qual poderia ser a expectativa, de passar do nono para o oitavo lugar? Colocamos todos os nossos recursos em 2022, porque penso que o potencial é muito maior. OK, agora está feito, fizemos a aposta há um ano, e veremos dentro de alguns meses!”.