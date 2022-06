Fórmula 1, Frédéric Vasseur: “Estamos numa situação complicada” | AutoSport

A falta de fiabilidade voltou a ser um problema para a Alfa Romeo, com Valtteri Bottas a falhar o segundo treino livre do GP do Canadá. Este tema é de preocupação, segundo atesta Frédéric Vasseur, chefe de equipa da Alfa Romeo, que admite que para os resultados surgirem, a estrutura suíça terá de os resolver.

“É uma preocupação séria e já o era antes”, afirmou Vasseur ao F1.com. “Temos tido até agora muitos problemas e precisamos de os resolver. Todos na fábrica estão a trabalhar nos diferentes problemas que temos. Estamos numa situação complicada porque não é apenas um problema que nos afeta. Há coisas do nosso lado, coisas do lado da Ferrari, mas temos de os resolver e regressar à fiabilidade que demonstramos anteriormente”.

Zhou Guanyu teve de desistir da corrida do GP do Azerbaijão, a prova anterior do calendário, com problemas no seu C42, mas segundo Vasseur, o piloto podia já ter somado mais pontos não fossem os problemas sentidos no monolugar.

“Está relacionado com a falta de fiabilidade, porque nas últimas duas corridas ele estava em posição de pontuar. Na semana passada estava a lutar com o Vettel e o Vettel foi sexto ou sétimo. O ritmo de corrida do Zhou é sempre muito bom, ainda luta um pouco na qualificação para conseguir um bom resultado, mas acho que é o processo normal para um estreante”, concluiu o responsável da Alfa Romeo.