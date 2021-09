Fórmula 1, Frédéric Vasseur: “é o piloto certo” | AutoSport

A relação entre Frédéric Vasseur e Valtteri Bottas remonta às fórmulas de iniciação, quando ambos se cruzaram na F3 e no GP3. Vasseur considera que Bottas é o homem certo para fazer a Alfa Romeo crescer e voltar a subir na classificação. O responsável pela equipa, afirma ainda, que o contrato plurianual assinado, confere estabilidade a ambas as partes.

“É um prazer dar as boas-vindas a Valtteri à nossa equipa. Estamos ansiosos pela nossa viagem juntos. Com ele, trazemos para Hinwil um forte piloto que defende a equipa com experiência na frente da grelha. Valtteri tem sido parte integrante de uma equipa que reescreveu os livros de história e tem quatro títulos mundiais de construtor com o seu nome: é o piloto certo para ajudar a Alfa Romeo Racing ORLEN a dar um passo em frente em direção à frente da grelha. A nossa relação remonta a um longo caminho, até quando trabalhámos juntos em campanhas bem sucedidas na F3 e no GP3, e o seu talento e capacidades têm sido evidentes desde então, apenas crescendo com o tempo. Estou ansioso por vê-lo colocar a sua capacidade de trabalhar para o bem da equipa. O acordo plurianual que o traz até nós dá, tanto a Valtteri como à equipa, a estabilidade de que precisamos para construir o nosso projeto num momento crucial para a Fórmula 1. Estamos entusiasmados com o que o futuro nos reserva”.