Fórmula 1: Frédéric Vasseur avisa que não há piloto nº1 | AutoSport

Frédéric Vasseur substituiu Mattia Binotto na liderança da Ferrari na Fórmula 1 e depois de reunida a equipa no teste privado em Fiorano, que serviu para começar preparar a nova época, o francês falou publicamente pela primeira vez desde que assumiu funções, afirmando que os dois pilotos da Scuderia estão em pé de igualdade, deixando de parte a possibilidade de um piloto número 1 na equipa italiana, pelo menos numa fase inicial.

A ligação entre Vassseur e Charles Leclerc na Sauber e antes disso no período de formação do piloto, quando defendeu as cores da ART Grand Prix fundada pelo francês, originou alguns rumores sobre a possibilidade do piloto monegasco poder passar a ter o papel principal dentro da equipa, relegando Carlos Sainz para “segundo piloto”. Mas Vasseur esclareceu a sua visão para a equipa.

“É uma situação clara”, disse Vassuer. “Temos dois pilotos muito bons e ambos são capazes de conseguir o título. Teremos a capacidade de lhes fornecer exatamente o mesmo carro, estrutura e apoio. O objectivo é ganhar com a Ferrari e para a Ferrari e não haverá o número um e o número dois. mas se numa fase tivermos de tomar medidas, eu tomarei medidas e não importa se é para um piloto ou para o outro”.

Se a Ferrari deve ter ou não um piloto número 1, que tenha preferência na luta com os adversários pelo título, é uma discussão antiga e que foi levantada novamente no ano passado, quando Leclerc estava ainda próximo de Max Verstappen e na discussão do primeiro posto da classificação do mundial, mas Mattia Binotto defendeu sempre que a equipa devia dar o mesmo apoio a ambos os pilotos, algo que para já, Vasseur está disposto a continuar.