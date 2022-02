Fórmula 1: Franz Tost tem algumas algumas dúvidas sobre os novos carros | AutoSport

Em teoria os novos carros, o resultado prático da alteração ao regulamento técnico de 2022, permitirão aos pilotos perseguir os carros à sua frente mais facilmente.

Franz Tost diz ter dúvidas que perseguir os carros em curvas de velocidade elevada seja mais fácil com os novos monolugares, embora se tenha que esperar até aos testes e às primeiras corridas para ter a certeza do que acontece.

“Penso que nas curvas de velocidade lenta e média, os carros estarão mais próximos uns dos outros. Tenho algumas dúvidas quanto às de alta velocidade porque com estes carros largos e os pneus grandes, há sempre algum ar sujo atrás deles, portanto, não tenho a certeza de que será tão fácil de perseguir. Vamos esperar e ver depois do primeiro teste”.

Tost pode ter as suas dúvidas, mas acredita que as novas regras serão bem sucedidas em diminuir as diferenças do pelotão, resultando em “mais ação em pista e um pelotão mais compacto” durante a temporada.