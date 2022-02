Fórmula 1, Franz Tost: “Está tudo a funcionar bem” | AutoSport

As diferenças entre as equipas do pelotão de 2022 deverão ser menores depois das alterações regulamentares, pelo menos é isso que se espera. Franz Tost, chefe de equipa da AlphaTauri (7º na época passada), está para já contente com o que tem visto, entre o trabalho em simulador, o shakedown e as primeiras impressões no teste de pré-temporada de Barcelona.

“Para já está tudo a correr bem. O que pode ser melhor que uma pista de corridas, sol, novos carros? Está tudo a funcionar bem para já, estamos contentes”, explicou Tost aos microfones do F1.com.

Sobre o que pode esperar da nova época, Tost diz querer um melhor desempenho do que em 2021. “Espero ter um carro competitivo e uma época de sucesso para nós. Temos um bom pacote: o carro parece ser rápido, temos dois fantásticos pilotos – Pierre Gasly muito experiente, vencedor de uma corrida; Yuki Tsunoda, na sua segundo época, mais experiente agora – a equipa está a melhorar. Espero uma melhor época que a do ano passado”.

O responsável da AlphaTauri, adiantou ainda que em termos de trabalho de desenvolvimento do carro nada mudou, apenas o orçamento limitado a 140 milhões de dólares. “Nada mudou. A única coisa diferente é que este ano temos o limite orçamental, por isso todos os passos do desenvolvimento têm de ser bem planeados, para não ficarmos sem dinheiro. Isso dificulta”.