Fórmula 1, Franz Tost: “creio que conseguimos fazer algo muito especial” | AutoSport

Franz Tost, chefe de equipa da AlphaTauri, espera que a equipa continue a boa forma demonstrada na época passada e que tenha desenvolvido um carro forte para a nova era da Fórmula 1. O design mudou completamente em resultado da alteração regulamentar, mas em Faenza estão otimistas de que fizeram um bom trabalho.

“Estou muito entusiasmado por finalmente revelar como vai ser o nosso carro de 2022. É uma nova era para a Fórmula 1 e esperamos que este pacote seja muito forte depois do bom desempenho do ano passado. Mais uma vez, trabalhámos em estreita colaboração para apresentar este novo carro e creio que conseguimos fazer algo muito especial”, disse Tost em declaração oficial da equipa.

O responsável da equipa diz esperar que todos os carros da grelha estejam mais próximos uns dos outros. “Embora tudo seja bastante restrito pelos regulamentos, é possível que uma equipa tenha encontrado uma solução muito especial e tenha, portanto, uma vantagem de desempenho. Não é fácil estimar onde as equipas estarão porque tudo é novo, desde o lado mecânico ao aerodinâmico, mas eu pessoalmente espero que os carros estejam mais próximos uns dos outros. Realisticamente, só teremos uma ideia do desempenho da Scuderia AlphaTauri após os primeiros testes, e teremos de esperar até depois das duas ou três primeiras corridas para ter uma imagem melhor”.

Os primeiros testes da Fórmula 1 realizam-se de 23 a 25 de fevereiro no Circuito Barcelona-Catalunha e nova bateria marcada para 10 a 12 de março no Circuito Internacional do Bahrein. O primeiro GP do ano realiza-se no Bahrein, na semana seguinte aos testes, a 18 de março.