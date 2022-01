Fórmula 1, Franz Tost: 2022 será “o ano mais difícil” em termos orçamentais | AutoSport

O limite orçamental da Fórmula 1 para 2022 baixa 5 milhões de dólares em relação a 2021 (de 145 milhões de dólares para 140 milhões de dólares) e vai baixar mais 5 milhões de dólares de 2023 em diante. Para Franz Tost, chefe de equipa da AlphaTauri, este corte no orçamento pode dificultar a gestão da equipa e não tem qualquer dúvida que 2022 será o ano mais difícil neste particular, já que a equipa terá de comprar peças adicionais para os seus carros.

“Este ano tornar-se-á para nós, penso eu, o ano mais difícil no que diz respeito ao limite de custos. Estamos muito abaixo do limite de custo em 2021. Isso não foi um problema, mas em 2022 o limite é de 140 milhões de dólares, e comprar novas peças com a tecnologia Red Bull leva-nos ao limite. E, portanto, temos de calcular, desde o início, bastante bem, porque esta situação pode trazer-nos alguma dificuldade”, explicou o responsável da equipa, citado pelo Racefans.net.