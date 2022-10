Fórmula 1: Foi Andreas Seidl quem escolheu Oscar Piastri | AutoSport

A McLaren decidiu substituir Daniel Ricciardo por Oscar Piastri em 2023, originando um diferendo contratual com a Alpine que teve de ser decidido pela FIA. Confirmada a mudança de pilotos em Woking, Lando Norris terá no próximo ano um piloto estreante ao seu lado, mas com mais experiência do que a maior parte dos rookies quando chegam à Fórmula 1.

Tendo cumprido um programa bastante completo na Alpine tendo em vista a sua integração, mais cedo ou mais tarde, na Fórmula 1, Piastri vai ter na mesma o tempo necessário na McLaren para se adaptar à competição, garantiu Zak Brown. Apesar de considerar o jovem piloto um “enorme talento”, o CEO da McLaren explicou em declarações à publicação Speedcafe que “o que precisamos de fazer é não o pressionar demasiado, ou entrar em comparações” com o seu compatriota que deixará a equipa no final da corrente época. “Embora os fãs e órgãos de comunicação social sejam rápidos com os seus comentários, precisamos de lhe dar tempo como estreante para se adaptar”, afirmou Brown.

Brown confirmou que o chefe de equipa Andreas Seidl prestou sempre muita atenção a Oscar Piastri e que partiu dele a vontade de o contratar, visto ter uma relação próxima com o seu ‘manager’ Mark Webber. “Andreas [Seidl] é aquele em que eu me inclino para avançar com o que quer para piloto”, explicou Brown. “Ambos pensamos de forma muito semelhante, não posso dar exemplos de decisões que não tenhamos ambos concordado, quer se trate do piloto ou de outras relacionadas com o desempenho. Foi Andreas quem o recrutou [Piastri] e teve uma relação próxima com Mark Webber. Obviamente que o vi correr, conheço os seus antecedentes, mas o mérito é de Andreas por o contratado. A sua experiência fala por si até à data e foi Andreas que apresentou a recomendação que eu apoiei totalmente”, concluiu.