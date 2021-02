Fórmula 1 foi a competição que mais cresceu nas redes sociais… de longe

A Fórmula 1 divulgou hoje as audiências de 2020 (ler mais logo em separado), e como destaque, apresenta um gráfico em que mostra o crescimento de ‘engagements’ no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube comparativamente às outras grandes competições, e face ao ano de 2019. A diferença é muito grande e isso mostra claramente a ligação dos adeptos à disciplina. Claro que todas as competições têm altos e baixos no seu interesse, há anos melhores que outros, dependendo da competitividade, do que sucede a nível de notícias (por exemplo, certamente que o acidente de Romain Grosjean no Bahrein alavancou muito a curiosidade, mesmo de não-adeptos), tudo isso tem influência no ‘outcome’ final.

Mas o gráfico é claro.