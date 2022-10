Fórmula 1: Foco da Alpine é a Mercedes após ‘perturbarem’ McLaren | AutoSport

A luta pelo quarto lugar do campeonato de construtores de Fórmula 1 está animada, apesar da Alpine parecer estar mais forte neste momento do que a McLaren. Vimos isso em Singapura e no Japão, onde colocaram pressão sobre a Mercedes, tendo no entanto, um duplo abandono na corrida em Marina Bay.

Depois do Grande Prémio do Japão, e demos conta disso mesmo nessa altura, Lando Norris afirmou que os carros da Alpine “são muito mais rápidos do que nós. Não faço ideia de como ainda estamos a lutar contra eles no campeonato”.

Em resposta às declarações de Norris, Alan Permane, explicou que os franceses estão “muito mais concentrados na Mercedes. Estamos a tentar bater a Mercedes, é isso que estamos a tentar fazer. Estamos a tentar chegar a esse nível”, acrescentando ainda, que “Lando gosta de continuar a citar isso, não é verdade? Mas só precisamos de estar à frente. Não tenho bem a certeza porque é que ele continua a dizer isso, acho que o perturbamos”.

Permane aposta que que “nas próximas corridas podemos fazer o mesmo. O carro está claramente a ficar mais rápido. E eu penso que está a aproximar-se dos melhores”. Se for verdade, a Mercedes pode ter de se preocupar porque os seus resultados nas duas provas da Ásia não seguiram uma trajetória ascendente, como pretendiam os seus responsáveis. A confiança está em alta na Alpine, com Alan Permane a salientar que “estamos mais perto do que alguma vez estivemos nesta época” das três equipas do topo da classificação.