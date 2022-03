Fórmula 1: Flavio Briatore pode estar de regresso | AutoSport

Flavio Briatore tem sido ligado nos últimos tempos ao seu possível regresso à Fórmula 1. Existiu o rumor em janeiro que o ex-dirigente italiano poderia ser uma solução para a Alpine depois das saídas de Marcin Budkowski e Alain Prost. Isso acabou por não se verificar, no entanto Briatore surge agora de novo ligado à competição.

Segundo o jornalista Erik Van Haren do “De Telegraaf”, um porta-voz da Fórmula 1 confirmou que o italiano vai apoiar a gestão da classe rainha do automobilismo, possivelmente no papel de consultor. “Flavio Briatore, na sua capacidade de embaixador de longa data da Fórmula 1, continuará a apoiar-nos na construção de nossos relacionamentos com promotores e parceiros existentes e potenciais e no desenvolvimento de parcerias comerciais”, disse esta fonte ao jornalista da publicação neerlandesa.

Briatore foi chefe de equipa na Benetton, com dois títulos de Michael Schumacher, e na Renault, quando Fernando Alonso conquistou os títulos de 2005 e 2006, tendo também ficado ligado ao célebre “Crashgate” em 2009.