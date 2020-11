Fórmula 1: Fins-de-semana de 2 dias? Na Holanda não…

A Fórmula 1 não vai passar para um formato de fins-de-semana de corrida de dois dias em 2021, segundo revelou o diretor do circuito de Zandvoort, Robert van Overdijk. Depois deste ano os promotores da corrida terem optado por cancelar o evento ao invés de poder ter um evento sem espetadores, van Overdijk diz agora que Zandvoort conta vender cerca de 100.000 bilhetes nos três dias do fim-de-semana da corrida: “Não teremos um formato de dois dias”, disse van Overdijk à racingnews365.nl.

Este ano, a Fórmula 1 experimentou um formato de dois dias em Imola, mas van Overdijk insiste que Zandvoort precisa do dia de sexta-feira para poder recuperar o investimento: “É bem sabido que teremos aqui uma casa cheia durante três dias. O Grande Prémio da Holanda será um evento de três dias”. Van Overdijk disse que também está contente por Zandvoort fazer parte de uma tripla de três fins-de-semana seguidos de Fórmula 1, que inclui Spa, Zandvoort e Monza: “Encaixa-se perfeitamente nos objetivos de sustentabilidade da FOM, que exigem menos movimentos de viagem para as equipas”, disse. Pelo que se percebe, tendo em conta um calendário previsto de 23 corridas, deverá haver muitos com apenas dois dias de pista, tal como sucedeu em Imola.