Fórmula 1, Finn Rausing (Sauber): “Audi é o melhor parceiro” | AutoSport

Depois da Audi confirmar a parceria com a Sauber e anunciar a compra da maioria das ações da estrutura suíça, Finn Rausing, o presidente do conselho de administração e maior acionista da Sauber admitiu que os alemães são os melhores parceiros para o projeto da sua estrutura.

“A Audi é o melhor parceiro do Grupo Sauber”, afirmou Finn Rausing no anúncio. “É evidente que ambas as empresas partilham os mesmos valores e a mesma visão. Estamos ansiosos por alcançar os nossos objetivos comuns com uma parceria forte e bem sucedida”.

Também o diretor de equipa, Frédéric Vasseur, cujo futuro dentro da estrutura não é certo, concorda que a parceria entre suíços e alemães é o passo certo. “A parceria entre a Audi AG e a Sauber Motorsport é um passo importante para nossa equipa no caminho para a frente da grelha. Tornar equipa oficial de fábrica da Audi não é apenas uma honra e uma grande responsabilidade: é a melhor opção para o futuro e acreditamos firmemente que podemos ajudar a Audi a atingir as metas que eles estabeleceram para entrar na Fórmula 1”, concluiu o responsável pelas operações na competição.

O desenvolvimento da unidade motriz da Audi já está em pleno andamento nas instalações especialmente preparadas em Neuburg an der Donau. Mais de 120 funcionários já estão a trabalhar no projeto. “Sauber é um parceiro de primeira linha para a utilização da Audi Power Unit”, disse Adam Baker, diretor-geral da Audi Formula Racing GmbH. “Estamos ansiosos por trabalhar com uma equipa experiente que tem ajudado a moldar muitas épocas da história da Fórmula 1. Juntos, queremos escrever o próximo capítulo, com início em 2026”.

Quem também reagiu ao anúncio foi o CEO da Fórmula 1 que salientou que “é uma ótima notícia saber que a Audi será parceria da Sauber na sua entrada na Fórmula 1 em 2026. A combinação desses dois nomes é uma perspetiva muito empolgante para o nosso desporto. Essa decisão salienta o forte ímpeto da Fórmula 1 e a crença na nossa estratégia de continuar a crescer e melhorar o desporto enquanto cumprimos nossos planos de sustentabilidade que visam alcançar em 2030 a neutralidade carbónica com combustíveis avançados e sustentáveis ​​em carros até 2026. Estamos ansiosos para ver o progresso da equipa nos próximos anos e o carro na grelha para a primeira corrida”.