Fórmula 1: Fim de semana em Imola é o primeiro do ano com corrida sprint | AutoSport

O que têm em comum os circuitos Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, o Red Bull Ring e o Autódromo José Carlos Pace ? A resposta é simples: recebem as três corridas de Sprint de 2022. Integrada a corrida Sprint no ano passado, após a receção positiva das equipas, a Fórmula 1 decidiu alterar ligeiramente o formato que será utilizado três vezes nesta temporada, no Grande Prémio Emilia Romagna, Áustria e São Paulo.

O formato do fim de semana mantém-se como no ano passado, ou seja, o dia de sexta-feira terá apenas uma sessão de Treinos Livres seguida da Qualificação. Depois, no sábado, há uma segunda sessão de Treinos Livres antes da Sprint, que dura cerca de meia hora, ao longo de uma distância de 100 quilómetros, sem paragens obrigatória nas boxes. A ordem de chegada da Sprint decide a grelha para a corrida do Grande Prémio de domingo, que continua a ser o evento principal do fim de semana.

Foram feitos alguns pequenos ajustes, depois de ouvir a opinião dos fãs, que foram inquiridos no ano passado, bem como das equipas e dos pilotos. Enquanto em 2021, os pontos só foram atribuídos aos três primeiros classificados da Sprint, este ano, os primeiros oito somam pontos – 8 para o vencedor, 7 para o segundo, 6 para o terceiro e assim por diante, até a 1 ponto para o oitavo classificado. Além disso, a honra de conquistar a pole position continua a ser do piloto que estabeleceu a volta mais rápida na sessão de qualificação, não sendo atribuída ao vencedor do Sprint, como foi o caso do ano passado. Mas a classificação da Sprint continua a servir para ordenar a grelha de partida da corrida de domingo.

Imagem: AlphaTauri