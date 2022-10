Fórmula 1: FIA vai lançar uma “análise minuciosa” sobre o incidente da grua durante o GP do Japão | AutoSport

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) confirmou que vai lançar uma análise rigorosa aos acontecimentos ocorridos durante o Grande Prémio do Japão, após o acidente de Carlos Sainz na primeira volta da corrida e à entrada de um veículo para recuperar o F1-75 do piloto espanhol de pista durante um breve período de Safety Car que deu lugar à suspensão da prova sob bandeira vermelha.

Em comunicado, a FIA salientou que “embora seja prática normal recuperar carros em condições de Safety Car e bandeira vermelha, devido às circunstâncias particulares e tendo também em conta o feedback de vários pilotos” será iniciada uma “análise minuciosa dos acontecimentos que envolveram a utilização de veículos de recuperação durante o Grande Prémio do Japão”.

Algumas informações vindas de Suzuka dão conta da irritação dos pilotos sobre esta situação, ainda antes do reinício da corrida que sagrou Max Verstappen como bicampeão do mundo de F1, e pretendem ver reforçada a segurança em pista pela FIA.

O presidente da Associação de Pilotos de Grande Prémios (GPDA), Alexander Wurz, deu conta no Twitter que é preciso “discutir o trator em pista”, acrescentando que “isto NÃO pode acontecer”.

A FIA garantiu que o apuramento anunciado do que aconteceu nesta situação “faz parte da prática comum de análise de todos os incidentes de corrida para assegurar melhorias contínuas dos processos e procedimentos”.