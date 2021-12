Fórmula 1: FIA vai discutir ausência de Lewis Hamilton da gala | AutoSport

Após o conturbado final de época na Fórmula 1, a Mercedes fez-se representar na gala de entrega de prémios da FIA por James Allison, faltando ao evento Toto Wolff e Lewis Hamilton. É sobre este último que recaem mais dúvidas, já que o segundo e terceiro classificados de cada competição sob égide da FIA têm que estar presentes.

Empossado como Vice-Presidente da FIA ainda hoje, Robert Reid explicou à publicação racingnews365.com, que existirá uma discussão sobre este tema. “Sim, está no estatuto, está nas regras que se ganhar ou se estiver entre os três primeiros, tem de vir à entrega de prémios. Amanhã teremos um briefing com o Peter [Bayer, Secretário-Geral da FIA para o desporto automóvel]. Sem dúvida, algumas destas coisas serão incluídas, apenas as questões-chave que precisamos de abordar entre o dia de hoje e o final de ano“, disse Reid.