Fórmula 1: FIA vai analisar cinto de segurança de Carlos Sainz | AutoSport

No acidente de Carlos Sainz durante a sessão de treino do GP de Itália, as imagens mostram o corpo do piloto a saltar em direção ao volante. Pode tratar-se de uma questão grave de segurança e como tal, para além da própria análise da Ferrari, também a FIA vai conduzir a sua investigação ao sucedido, como acontece com a maioria dos acidentes ocorridos.

“Existe um corpo humano, por isso tem de haver alguma cedência. Não se pode manter toda a gente completamente apertada, porque tem de ceder um pouco. Por isso, vamos olhar para o esticar do cinto, como fazemos com qualquer incidente importante, ou incidente significativo como esse, e ver o que podemos aprender com ele”, explicou Michael Masi depois do GP de Itália. “Veja-se o incidente do Carlos no TL2. Embora não parecesse muito, foi um impacto bastante grave. Seja o halo, seja o equipamento, seja o desenho do carro, tudo, há sempre aquela constante evolução de melhorar a segurança como um todo”, afirmou o diretor de prova e delegado de segurança da FIA.

Rejeitado, para já, está uma falha do sistema HANS, que pelas imagens já analisadas não parece ter sofrido nenhuma.