Fórmula 1: FIA também discutiu as novas unidades motrizes e testes de pré-temporada | AutoSport

Para além das decisões já anunciadas da reunião de hoje da Comissão de Fórmula 1 da FIA sobre a diretiva técnica que tenta limitar os efeitos do ‘porpoising’ e da alteração ao teto orçamental para este ano, foram anunciadas algumas (poucas) novidades em relação ao novo regulamento, que ainda não está concluído, sobre as unidades motrizes para depois de 2026, aos testes de pré-época para 2023 e a um pequeno reajustamento do horário de ‘parque fechado’.

Em relação aos testes de pré-época, a “Comissão decidiu por maioria atualizar os regulamentos para permitir a realização de testes de pré-época fora da Europa, quatro dias antes da primeira Prova do Campeonato”, oferecendo assim a possibilidade de os testes se realizarem ainda mais próximos da primeira corrida num circuito não-europeu, à semelhança do que aconteceu este ano no Bahrein.

A Comissão da F1 da FIA anunciou ainda que “foram identificadas várias áreas a melhorar” durante o formato dos eventos em 2022. A ideia passou por “permitir que algum pessoal chegasse mais tarde, reduzindo assim a carga de trabalho do pessoal operacional”, mas vão ocorrer algumas alterações em “relação aos horários da ‘parc fermé’ após a qualificação”. Vamos ter de esperar por mais pormenores sobre a matéria.

Em relação ao regulamento sobre as unidades motrizes para depois de 2026, e que desperta interesse na Audi e Porsche, o anúncio foi que este tema foi “discutido pela Comissão, e foi confirmado que o pacote de regulamentos está próximo da sua finalização”. Algumas vozes dentro dos construtores de unidades motrizes dão conta que o regulamento apenas deverá ser apresentado em setembro, com algum atraso por parte da FIA nesta matéria.