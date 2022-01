Fórmula 1: FIA revela atualizações ao inquérito de Abu Dhabi | AutoSport

Um comunicado publicado pela FIA confirmou que o processo de inquérito às decisões tomadas na última corrida do ano da Fórmula 1 está em curso, em conjunto com todas as equipas, enquanto que todos os pilotos vão também envolver-se na discussão sobre o tema.

A intenção da FIA é que o resultado do inquérito seja apresentado à Comissão da F1 em fevereiro, para serem anunciadas as decisões finais antes do início da temporada 2022, a 18 de março.

Detalhes adicionais na declaração da FIA revelaram que a utilização do Safety Car será um tema na agenda de trabalhos da próxima reunião do Comité Consultivo Desportivo e que serão feitas propostas para “rever e otimizar” a estrutura da FIA F1. “Na sequência da decisão do Conselho Mundial do Desporto Automóvel de 15 de dezembro de 2021 em Paris, a administração da FIA, sob a liderança de Mohammed Ben Sulayem, iniciou a análise detalhada dos acontecimentos do último Grande Prémio de Fórmula 1 de Abu Dhabi”, pode ler-se no comunicado da FIA, que continua: “O presidente da FIA lançou uma consulta com todas as equipas de F1 sobre várias questões, incluindo esta. No dia 19 de janeiro, um ponto da agenda do Comité Consultivo Desportivo será dedicado à utilização do Safety Car. A fase seguinte será uma discussão partilhada com todos os pilotos de F1.

O resultado da análise detalhada será apresentado à Comissão de F1 em fevereiro e as decisões finais serão anunciadas no Conselho Mundial do Desporto Automóvel, no Bahrein, no dia 18 de março.

O presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem solicitou ao Secretário-Geral do Desporto e recentemente nomeado Diretor de Monolugares, Peter Bayer, propostas para rever e otimizar a organização da estrutura da Fórmula 1 nna FIA para a época de 2022″.