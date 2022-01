Fórmula 1: FIA quer inquérito sobre Abu Dhabi concluído em fevereiro | AutoSport

O inquérito às decisões tomadas na corrida de final de época da Fórmula 1 pela direção de corrida e pelos comissários, arrancou segunda-feira passada, segundo avançou a SkySports, e a FIA quer a sua conclusão para 3 de fevereiro, cerca de 20 dias antes do arranque do teste em Barcelona.

O jornalista do canal britânico, Craig Slater, afirmou que o inquérito sobre os acontecimentos da última corrida do ano, será a chave para o regresso ou não de Lewis Hamilton. A Sky avança ainda que um porta-voz da FIA explicou que processo de inquérito, que será dirigido por Peter Bayer, será “minucioso, objetivo e transparente”. A federação internacional espera concluir o processo a tempo da próxima reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel a 3 de fevereiro.

Ainda esta semana, a BBC informou que uma “fonte superior” lhes revelou que a Mercedes “desistiu do seu apelo contra os resultados da corrida depois de ter acordado um acordo de quid pro quo com a FIA”, e que: “este acordo significa que Masi e Nikolas Tombazis da FIA, deixariam de estar nas suas posições para a época de 2022”.