Fórmula 1: FIA investiga Ferrari pelo alegado uso de peças novas durante teste da Pirelli | AutoSport

A FIA vai tentar clarificar a situação do uso de certos componentes utilizados pela Ferrari durante o teste de pneus da Pirelli após o GP de Emilia Romagna, no seguimento de algumas dúvidas lançadas por equipas adversárias.

A Ferrari continuou em Imola, assim como a AlphaTauri, Alpine e Alfa Romeo, para testar os protótipo de pneus da Pirelli para 2023, mas surgiram dúvidas se o fundo utilizado no carro de Carlos Sainz não será um componente novo, sem ter sido testado antes ou ter sido utilizado em pelo menos uma corrida, como está presente no regulamento desportivo. Ou seja, a FIA vai averiguar se o fundo do F1-75 foi usado anteriormente ou em corrida ou nos testes de pré-temporada, não sendo permitido que os testes da Pirelli sejam utilizados para testar peças dos monolugares.

Embora não revelando todos os pormenores, a Ferrari fez saber que cumpriu as regras e que não tem nada a esconder à análise da FIA e o Motorsport.com avança que foram pelo menos duas equipas a queixarem-se ao órgão federativo, mas mais estão a analisar o assunto.