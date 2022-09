Fórmula 1: FIA confirma falta de pontos para superlicença de Colton Herta | AutoSport

A Red Bull já tinha desistido da hipótese de colocar Colton Herta no lugar de Pierre Gasly ao volante do carro da AlphaTauri em 2023, mas oficialmente a FIA ainda não tinha respondido ao pedido da estrutura para abrir uma exceção para a emissão da superlicença do piloto da Indycar. O órgão federativo oficializou a sua decisão de não aceder ao pedido dos austríacos e italianos.

“A FIA confirma que foi feito um inquérito através dos canais apropriados que levaram a FIA a confirmar que o piloto Colton Herta não tem o número de pontos necessários para ter acesso à superlicença da FIA”, disse um porta-voz da FIA ao RacingNews365.com.

Os responsáveis da Red Bull pediam uma exceção por motivos de força maior para a emissão da superlicença a Herta, que tinha menos 8 pontos dos 40 necessários. A FIA considerou que uma vez que as recentes temporadas da IndyCar não foram muito afetadas pela COVID-19, não havia lugar a uma exceção.

A AlphaTauri procura agora outra solução para companheiro de equipa de Yuki Tsunoda em 2023. Nyck de Vries é um forte candidato, mas Pierre Gasly pode manter-se mais uma temporada na equipa italiana até terminar o contrato.

Foto: Joe Skibinski