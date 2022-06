Fórmula 1: FIA anuncia saída do Secretário Geral para o Desporto Peter Bayer | AutoSport

A FIA anunciou que o secretário-geral para o desporto e diretor executivo da Fórmula 1, Peter Bayer, deixou o órgão federativo. Bayer era a figura de topo da FIA na Fórmula 1 e será substituído interinamente por Shaila-Ann Rao, antiga conselheira da Mercedes.

Na sequência das polémicas decisões tomadas pela FIA no GP de Abu Dhabi de 2021, o novo presidente daquele órgão federativo, Mohammed Ben Sulayem, supervisionou uma série de mudanças. Por essa altura, Peter Bayer tornou-se no diretor executivo da FIA na Fórmula 1 e foi-lhe atribuído um papel fundamental na análise da última corrida do ano passado, garantindo as mudanças necessárias.

As mudanças incluíram a substituição do diretor de prova da FIA Michael Masi, por uma rotação entre os novos diretores Niels Wittich e Eduardo Freitas. Foi ainda criado um novo “centro de operações à distância” com sede em Genebra.

Nos últimos tempos, surgiram notícias da divergência entre equipas e os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1 e a FIA sobre o número de corridas sprint a serem realizadas em 2023. Na altura da última reunião da Comissão de F1, vieram a público rumores que davam conta da insatisfação sobre a liderança da FIA neste particular.

Recentemente, a FIA nomeou o antigo diretor executivo da DAMS, François Sicard, como o seu novo diretor desportivo de monolugares no âmbito de uma reestruturação, que ficou posicionado na hierarquia entre Bayer e as outras figuras-chave da Fórmula 1 no seio daquele órgão federativo.

No comunicado da Federação Internacional do Automóvel sobre a saída de Bayer, pode ler-se que: “A FIA agradece-lhe calorosamente pelo que contribuiu para o desenvolvimento do desporto automóvel ao longo dos últimos cinco anos. Em particular, supervisionou, com toda a Divisão Desportiva, a construção da pirâmide de monolugares do Karting à F1, a criação do novo Campeonato do Mundo de Rally-Raid, bem como a melhoria da segurança e sustentabilidade em todas as disciplinas. A FIA deseja-lhe tudo de bom para o futuro.

Peter Bayer será substituído provisoriamente por Shaila-Ann Rao, que acaba de regressar à FIA.

Shaila-Ann Rao ocupou anteriormente o cargo de Diretora Jurídica da FIA de meados de 2016 até ao final de 2018, antes de passar os últimos três anos e meio com a Mercedes Grand Prix Limited, consecutivamente como Conselheira Geral e depois Conselheira Especial do seu CEO e chefe de equipa Toto Wolff”.