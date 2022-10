Fórmula 1: FIA anulou penalização de Austin a Alonso e restabelece 7º lugar | AutoSport

A FIA anulou a penalização pós corrida a Fernando Alonso no Grande Prémio dos EUA após o pedido da Alpine de revisão da sanção previa e restabeleceu o piloto espanhol para o 7º posto da classificação, somando seis pontos. Logo após a corrida norte-americana, a Haas apresentou um protesto alegando que o monolugar de Alonso tinha estado em pista de pista sem os índices de segurança adequados, depois deste ter perdido um espelho retrovisor em sequência do acidente sofrido com Lance Stroll.

Os comissários desportivos na altura aceitaram o protesto e penalizaram Alonso com de 30 segundos, o que o fez cair na classificação para fora dos lugares pontuáveis. No entanto, a Alpine, por sua vez, apresentou um protesto com base no facto da Haas ter apresentado o protesto inicial 24 minutos após o prazo legal. Uma primeira audiência no final da tarde de quinta-feira com todas as partes no Autodromo Hermanos Rodriguez resultou inicialmente na rejeição do protesto da Alpine devido a este ter sido, curiosamente – apresentado fora de prazo, 68 minutos depois da decisão do CCD. Isto levou imediatamente a Alpine a apresentar um pedido de revisão, com os representantes da equipa de Enstone a alegarem que estavam na posse de novas provas, que era o facto de “só às 20h53 do dia da corrida é que a equipa tomou conhecimento de que o protesto original foi apresentado 24 minutos após o prazo normal de 30 minutos”. Uma segunda audiência teve lugar na quinta-feira à noite, durante a qual ficou estabelecido que a Haas poderia ter apresentado um protesto em tempo útil ou dentro do prazo legal de 30 minutos.

Assim, os comissários desportivos no México decidiram anular a penalização de Fernando Alonso e ainda salientara que o piloto foi autorizado a permanecer em pista com um carro com um espelho retrovisor solto que acabou por cair, e “recomendam vivamente que sejam postos em prática procedimentos para monitorizar tais questões”. Além disso, diz o documento que “o Presidente da FIA iniciou uma revisão sobre a utilização da bandeira preta e laranja”.

A equipa francesa publicou um comunicado nas redes sociais, afirmando que “agradece aos comissários da FIA por se terem reunido e chegado a uma conclusão positiva sobre o assunto envolvendo o carro nº 14 do Grande Prémio dos Estados Unidos do fim-de-semana passado”.