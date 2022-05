Fórmula 1: FIA adia decisão sobre joias até ao final de junho | AutoSport

A FIA decidiu manter o estado de exceção sobre o uso de joias pelos pilotos ao volante dos monolugares de Fórmula 1, que para alguns protagonistas da disciplina se trata de uma questão menor, mas que órgão federativo quer que se cumpra com o Código Desportivo Internacional, até ao final do mês de junho.

A discussão começou no GP da Austrália e foi relembrada em Miami, mas agora o prazo foi prorrogado para que a FIA possa realizar mais discussões com os pilotos. Existem várias dúvidas sobre o regulamento, incluindo o uso de alianças de casamento e o uso de joias para fins religiosos.