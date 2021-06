Fórmula 1: Ferrari ‘vira’ foco para 2022 | AutoSport

O Director de Corridas e Chefe de Pista da Ferrari da Ferrari, Laurent Mekies, revelou que a Ferrari vai parar o desenvolvimento do carro atual e virar o foco totalmente para 2022. Conforme a época vai avançando, esta é uma situação que está a suceder em todas as equipas: a questão é quando é que devem mudar o foco para o carro do próximo ano, quando o conjunto de regras mudar? Para a Haas, a resposta foi concentrar-se imediatamente nas regras do próximo ano, às custas desta época, logo no início do ano, mas outras equipas, como a Ferrari, tiveram de equilibrar o desenvolvimento do carro deste ano com a máquina do próximo ano.

Em Paul Ricard, antes do Grande Prémio de França deste fim-de-semana, Mekies explicou que a Scuderia fez agora a mudança, e não está a desenvolver mais o carro deste ano: “Do ponto de vista do desenvolvimento do carro, já tomámos as nossas decisões. Está tudo em 2022, e não haverá uma verdadeira atualização para melhorar estas fraquezas [do SF21]”.

Mas o francês explicou que, embora a Ferrari não esteja a desenvolver o SF21 no sentido tradicional, de fabricar peças novas com frequência, continuará a tentar compreender as falhas do carro: “Contudo, vamos sempre trabalhar nas questões que surgirem, tentando compreendendo-as melhor, e se as compreendermos melhor, ou porque as correlacionamos melhor ou porque simplesmente compreendemos quais são as razões pelas quais estamos a desempenhar um pouco menos nessas condições, pode abrir a porta a soluções que se puderem aplicar. E é por isso que para nós, apesar de o carro ser o mesmo que as corridas anteriores, ainda é um bom desafio, chegar aqui depois de algumas corridas em que temos desfrutado de muitas curvas de baixa velocidade e ver: como é que melhoramos alguma coisa, será que compreendemos melhor? E é assim que encaramos este fim-de-semana”.

A Ferrari está apenas dois pontos à frente da McLaren na classificação dos Construtores, mas os seus pilotos já advertiram para um regresso à ‘realidade’ após as poles de Charles Leclerc no Mónaco e Baku, e o pódio de Carlos Sainz no Principado.