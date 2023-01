Fórmula 1: Ferrari tem novos patrocinadores | AutoSport

A Ferrari parece que estava preparada para a perda dos dois patrocinadores que demos conta anteriormente e que podia significar uma perda de 55 milhões de dólares em receitas publicitárias. Assim, os italianos deverão ter dois novos patrocínios – Bitdefender e HCL Software – visto que constam no website da equipa, não tendo ainda sido confirmado pela assessoria de imprensa apenas porque ainda se encontram de férias, como avança a edição italiana do Motorsport.

A Velas, uma empresa de blockchain e a Snapdragon, pertencente à Qualcomm, fabricante de semicondutores, software e serviços relacionados com a tecnologia sem fios estarão de saída do portfolio de patrocinadores da equipa por razões diferentes. A questão das criptomoedas continua a dar que falar e depois da falência da FTX que deixou a Mercedes sem 15 milhões de dólares, a Ferrari perdeu a Velas. No caso da Snapdragon, a separação parece acontecer por mútuo acordo, com a Qualcomm a anunciar recentemente um empreendimento conjunto com a Mercedes em material eletrónico para o cockpit da marca germânica, pelo que se espera que a Snapdragon entre no portfolio da Mercedes.

Estimou-se que a saída destas duas empresas poderia significar menos 55 milhões de dólares para a Ferrari, mas com as entradas da Bitdefender e HCL Software, que já tinham aparecido no F1-75 em Abu Dhabi, este problema parece resolvido. Além do interesse que a Ferrari gera, a Fórmula 1 é agora uma plataforma muito mais apetecível para qualquer marca.