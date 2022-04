Fórmula 1: Ferrari responde à Red Bull e prepara atualização para Miami | AutoSport

Antes do GP de Emilia Romagna, Mattia Binotto deixou claro que a Ferrari não traria nenhuma atualização, visto ser um fim de semana com corrida sprint. “Penso que será um fim de semana difícil no que diz respeito a trazer atualizações e tentar avaliá-las no treino de sexta-feira, porque é óbvio que é preciso concentrar na qualificação da tarde. Para nós, não haverá muito em Imola porque, mais uma vez, acreditamos que não é o lugar certo”, disse o chefe de equipa da Ferrari na altura.

Certo foi que a Red Bull trouxe um pacote de atualizações e venceu de forma clara a corrida, terminando o fim de semana com Helmut Marko a afirmar que “valeu a pena que ter feito as atualizações”.

Atrasados em relação aos rivais diretos neste campo, a Ferrari trará uma atualização para os EUA. Mattia Binotto, revelou que a equipa vai montar no F1-75 “algumas peças novas”, mas salientou que não se trata de um grande pacote de atualizações. Isso deverá acontecer em Barcelona. No entanto, como o novo traçado de Miami é um circuito de carga média-baixa, a equipa vai responder com alguns refinamentos aerodinâmicos e supõe-se que a evolução da unidade motriz – usada por Carlos Sainz em Imola – estará montada nos dois monolugares.

“Estamos bastante confiantes de que será eficiente”, afirmou Binotto, citado pelo Motorsport-Total.com. Será o suficiente para vencer na estreia do GP de Miami?