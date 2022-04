Fórmula 1: Ferrari prepara evolução da unidade motriz para depois de Miami | AutoSport

A Red Bull tem tentado reduzir o peso do RB18 – o monolugar mais pesado da grelha – e embora não planeie um grande pacote de atualizações para Imola, segundo Christian Horner como demos conta na quarta-feira, prepara algumas modificações de modo a evoluir o seu carro. Sendo assim, e ainda que continuem a afirmar que estão satisfeitos com o nível atual do F1-75, a Ferrari responde e prepara também algumas alterações para se manter no topo da classificação.

De acordo com aquilo que é avançado em Itália, através da publicação Formu1a.uno, a equipa prepara uma evolução da unidade motriz que pode resultar num aumento de potência – cerca de mais 10cv – através da troca de alguns componentes e que pode ser experimentado em pista numa das sessões de treinos livres do GP de Emilia Romagna, para depois os dados serem analisados. Se os dados recolhidos forem de acordo com as simulações, o uso deste novo motor nos dois monolugares só deverá acontecer entre o GP de Miami e o GP de Espanha.

Para além da evolução da unidade motriz e de um novo fundo plano, que será testado em pista durante os treinos livres de sexta-feira de modo a economizar tempo no túnel de vento, a Ferrari estará a trabalhar na atualização da suspensão traseira, que deverá ajudar a solucionar a questão do efeito oscilatório (porpoising) que os seus carros sofrem. Essa atualização deverá ser introduzida apenas na segunda metade da época.