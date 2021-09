Fórmula 1: Ferrari não vai influenciar decisão da Alfa Romeo | AutoSport

Mattia Binotto afirmou que a Ferrari não vai influenciar a decisão da escolha de piloto na Alfa Romeo, sendo Antonio Giovinazzi um piloto Ferrari, mas deixou o aviso que a colaboração sobre o fornecimento de motores é sempre avaliada e a escolha do piloto para a equipa, é um tópico dessa avaliação.

Em declarações à publicação The Race, o responsável máximo da Scuderia Ferrari começou por dizer que, “a equipa é realmente independente na escolha do seu piloto, o que também é importante para nós. Antonio, é o nosso piloto de reserva, é um piloto italiano, faz parte da família Ferrari, é um piloto de Ferrari. Para nós será ótimo tê-lo ainda a conduzir no próximo ano. Acreditamos que ele é um bom piloto e merece ter um lugar no próximo ano”. Binotto deixou claro que a escolha do piloto pela Alfa Romeo, faz parte da avaliação da colaboração entre as duas equipas. “Mas não podemos influenciar a decisão da equipa. Como fornecedor de unidades motrizes, penso que estamos sempre a avaliar a colaboração, a parceria com a equipa.E, obviamente, a escolha do piloto faz parte da avaliação”.

Antonio Giovinazzi respondeu em pista às dúvidas sobre a sua continuação na F1, com bom desempenho em duas sessões de qualificação, no entanto nas corridas não conseguiu dar seguimento. Binotto afirmou ainda que a manutenção do piloto na F1 depende “do que ele está disposto a fazer”, mas que “os primeiros esforços devem ser para tentar encontrar um lugar e um lugar na F1 para ele e é no que estamos totalmente concentrados”.