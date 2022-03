Fórmula 1: Ferrari não vai apresentar atualizações no Bahrein | AutoSport

A 10 de março os novos monolugares de Fórmula 1 regressam à pista para mais 3 dias de testes, desta vez no circuito de Sakhir, no Bahrein. Dos 3 dias de testes em Barcelona para o Bahrein, muitas equipas vão apresentar atualizações aos seus carros. Por exemplo, a Red Bull deixou claro que o seu carro estará completamente diferente em Sakhir.

Não será o caso da Ferrari, que deverá deixar para mais tarde a primeira grande atualização do F1-75, conforme explicou Mattia Binotto. “Não será muito diferente em comparação com o que temos”, disse Binotto ao Motorsport.com. “Penso que o primeiro passo para nós será otimizar o que temos. Ainda estamos longe do melhor desempenho, não só porque estamos a funcionar com muito combustível e não com o melhor modo de motor, mas simplesmente porque há muito mais a explorar do próprio carro”.

O responsável da Scuderia salientou ainda que tem a certeza que os rivais se apresentarão muito fortes no Bahrein. “Vamos esperar, vamos ver o que os outros vão trazer. Estamos sempre preocupados com as atualizações dos nossos adversários. E tenho a certeza de que nessa altura já estarão muito, muito fortes”