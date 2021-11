Fórmula 1: Ferrari não desenvolveu monolugar de 2021 | AutoSport

A Ferrari, à semelhança da maioria das equipas, não comprometeu o desenvolvimento do carro do próximo ano em detrimento do monolugar deste ano, mesmo estando em luta com a McLaren pelo terceiro lugar no campeonato de construtores. A equipa italiana teve um aumento do seu desempenho nas corridas recentes e tem agora uma vantagem de 39,5 pontos para os seus principais rivais no campeonato.

Mattia Binotto admitiu que foram feitos apenas pequenos ajustes ao SF21. “Nunca desenvolvemos realmente o carro atual”, disse Binotto, citado pelo Motorsport.com. “Introduzimos um par de atualizações logo no início da temporada e foi só isso, exceto a unidade motriz, que foi mais tarde. Mas a unidade motriz, mais uma vez, foi um desenvolvimento tendo em vista 2022, por isso todo o nosso esforço desde o início da temporada foi sempre o carro de 2022 – nunca o comprometemos. Portanto, digamos que nunca nos veio à mente sequer tentar penalizar 2022 em benefício de 2021.”

O responsável da Scuderia, adiantou ainda, que nunca tiveram como objetivo a conquista do terceiro lugar no campeonato de construtores. “Sabíamos que poderíamos ter lutado pelo terceiro lugar no início desta época, sabíamos que seria sempre à justa, mas sabíamos que o nosso principal objetivo em 2021 não era o terceiro lugar, mas tentar melhorar em todos os detalhes como equipa. O terceiro lugar foi simplesmente o resultado disso. Penso que se hoje estamos a alcançar o terceiro lugar é porque a equipa, a forma como está a trabalhar em vários fins de semana, melhorou certamente muito desde o início da época e não porque o carro foi desenvolvido”.