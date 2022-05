Fórmula 1: Ferrari muda (ligeiramente) de cor | AutoSport

A Ferrari não se vai limitar a apresentar um pacote de atualizações do F1-75 no GP de Espanha da próxima semana. À semelhança de quase todas as equipas, a Scuderia procura baixar o peso do monolugar e aumentar a sua velocidade de ponta. Através de algumas alterações aerodinâmicas, como será o caso da nova asa traseira já confirmada por Mattia Binotto, a equipa italiana procura diminuir a vantagem em reta para o Red Bull RB18. Mas as novas peças também vão pesar menos e juntamente com um “truque” na pintura dos monolugares, o peso poderá baixar cerca de 3kg em Barcelona.

Para vencer na Fórmula 1, todos os detalhes contam e ao invés de não pintar certas áreas do carro, como fizeram outras equipas, a Ferrari vai alterar ligeiramente o tom da cor da pintura atual, retirando o verniz que dá o brilho ao vermelho dos carros e poupando cerca de 700gr.

Assim, na transmissão televisiva não deverá ser muito percetível a alteração, mas ela existirá.