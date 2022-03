Fórmula 1: Ferrari lidera os dois campeonatos | AutoSport

Decorridos que estão dois Grandes Prémios de Fórmula 1 e olhando em primeiro lugar para o Mundial de Construtores, o que salta primeiro à vista é que são três equipas com motor Mercedes a ocupar as três últimas posições da tabela, McLaren, Aston Martin e Williams. O denominador comum é mesmo o motor.

Fruto de uma dobradinha e de um duplo pódio, a Ferrari tem mais pontos de avanço para a segunda classificada, a Mercedes, 40, do que esta tem somados, 38. A Red Bull emendou o duplo abandono do Bahrein com o triunfo de Jidá, e a posição da Mercedes espelha bem a forma como os seus problemas têm sido atenuados pelos pilotos. George Russell fez duas boas corridas e Hamilton foi ao pódio na primeira. Com alguma sorte, é certo…

Esperava-se que o 2º pelotão fosse equilibrado, mas não que a Haas estivesse em quinto, em puro andamento, nada de sorte e a McLaren em oitavo.

A Alfa Romeo em sexto espelha bem a qualidade das motorizações Ferrari em contraponto com as Mercedes. As duas equipas que ainda não pontuaram foram a Aston Martin e Williams.

Nos pilotos ainda há seis a ‘zero’. O rookie Guany Zhou já pontuou no Bahrein, apenas seis pilotos pontuaram em ambas corridas.