Depois de no dia de ontem, Charles Leclerc ter rodado em Fiorano com o Ferrari SF71H de 2018, dando assim início à temporada 2021 da Scuderia Ferrari, hoje é a vez de Carlos Sainz se estrear em pista com a Scuderia. Sainz também estará em pista na quinta-feira de manhã, enquanto à nesse mesmo dia de tarde será a vez de Mick Schumacher, piloto da Ferrari Driver Academy, que este ano vai correr pela equipa Haas F1. O alemão também conduzirá na sexta-feira de manhã, sendo depois o piloto de testes da Scuderia, Callum Ilott a assumir o controlo durante a tarde. Para Charles Leclerc: “Voltar a entrar no carro foi ótimo, de facto foi brilhante! Ver novamente os meus mecânicos, vestir o fato de competição, fazer a minha rotina de aquecimento, colocar o capacete e finalmente saltar para o carro e carregar no botão de arranque… o som de um motor Ferrari é sempre mágico. O dia foi simplesmente perfeito e conseguimos passar por todo o trabalho que tínhamos planeado fazer. Gostei muito de mim! Agora entrego-me ao Carlos e desejo-lhe a melhor das sortes para amanhã”, disse o monegasco que voltou ao volante 44 dias depois do Grande Prémio final de 2020, realizado a 13 de dezembro em Abu Dhabi. Ontem, realizou mais de 100 voltas.

f1

Fórmula 1: Ferrari já se ouve em Fiorano (vídeo)