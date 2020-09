Fórmula 1: Ferrari insiste em Andy Cowell

Há muito que a Ferrari anda atrás de um dos mais importantes elementos que trabalhou para o enorme sucesso da Mercedes na Fórmula 1 desde 2014: Andy Cowell, que continua a ser cortejado pela Scuderia. Quem o diz é Daniele Sparisci, reputado jornalista italiano do Corriere dello Sport. Recorde-se que antes de ter sido promovido na Mercedes em 2013, Cowell teve contactos com a Ferrari, mas segundo Sparisci: “Mudou de ideias após a demissão de Stefano Domenicali. Agora está novamente livre e é provável que o namoro recomece, embora neste complexo F1 não seja um único nome que faça a diferença. Mas Ferrari precisa de novos métodos, novas ideias e ferramentas mais avançadas “, acrescentou Sparisci. Como se pode calcular, a imprensa italiana analisa profundamente o que se passa com a Ferrari. O Tuttosport refere depois de Spa: “Já não se trata aqui de uma crise. Todo o sistema precisa de ser repensado.