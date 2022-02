Fórmula 1: Ferrari F1-75 em pista (vídeo) | AutoSport

O novo F1-75 da Ferrari para a época 2022 concluiu os primeiros 15 km em pista, no circuito privado de Fiorano esta sexta-feira. Charles Leclerc esteve ao volante do novo carro da equipa que celebra os 75 anos da marca.

A curta saída do Ferrari F1-75 é classificada como demonstração e não contará como um dos dois dias de filmagem permitidos por equipa durante o ano. Segundo as regras atuais, as equipas podem realizar duas demonstrações por ano, limitadas a apenas 15 km cada e num circuito que não tenha sido aprovado para os monolugares de Fórmula 1. Sendo assim, a Ferrari agendou o “dia de filmagens”, no máximo de 100 km de distância percorrida, na próxima terça-feira no Circuito de Barcelona-Catalunha, antes do início dos testes de pré-época na mesma pista, na quarta-feira.

