Fórmula 1: Ferrari espera o momento certo para chamar Robert Shwartzman aos treinos livres | AutoSport

Por Eduardo Moreira

O piloto russo Robert Shwartzman já sabe que vai ter a oportunidade de pilotar o F1-75 este ano, nos primeiros treinos livres de um Grande Prémio ainda a definir. O diretor desportivo da Ferrari, Laurent Mekies, revelou que a equipa está à espera do momento certo para colocar um piloto de desenvolvimento no seu carro.

Como parte do novo regulamento desta temporada, cada equipa é obrigada a dirigir um piloto estreante ou de desenvolvimento em pelo menos duas sessões de treino ao longo do ano. A Ferrari, McLaren AlphaTauri, Alpine, Aston Martin e Haas ainda não colocaram nenhum dos seus pilotos jovens numa primeira sessão de treinos.

A Scuderia tem o antigo piloto de Fórmula 2 Robert Shwartzman à espera para subir ao F1-75. O piloto russo está a competir com licença israelita, devido ao clima de tensão entre a Ucrânia e a Rússia. A FIA determinou que pilotos russos não poderiam participar nas suas competições se apresentassem a nacionalidade russa.

Ao longo dos próximos meses, boas oportunidades para colocar o russo no carro surgirão em Spa, Monza, México ou Abu Dhabi. Segundo o diretor desportivo da Ferrari, em circuitos mais técnicos e desafiantes, como Singapura ou Japão, seria mais prudente dar a Charles Leclerc e Carlos Sainz o máximo de tempo de execução possível.

“Ainda não decidimos exatamente em que Grandes Prémios vai ser”, explicou Mekies. “Não escolheria corridas como Singapura ou corridas em que os pilotos precisam de mais rodagem, [mas] penso que não temos qualquer problema em fazê-lo durante um dos fins-de-semana em que temos testes com a Pirelli”.