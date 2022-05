Fórmula 1: Ferrari em filmagens em Monza | AutoSport

A Ferrari está este manhã em Monza aproveitando o segundo dos dois dias permitidos pela FIA para filmagens com o monolugar deste ano. Charles Leclerc está ao volante do F1-75 durante a manhã, num teste com o máximo de 100km e fechado aos olhares indiscretos.

A edição italiana do Motorsport.com avança que a equipa vai aproveitar para recolher dados sobre as atualizações que apresentará em Barcelona e que deverão permitir ao F1-75 ter mais velocidade de ponta. O F1-75 tem de ter maior velocidade de ponta em reta para contrariar o Red Bull RB18, que venceu as últimas duas corridas realizadas.

A recolha de informação será alternada com trabalho promocional nos 100 km autorizados pela FIA e com pneus de demonstração Pirelli, que não têm nada a ver com os usados ​​nos fins de semana de corrida.