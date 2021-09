Fórmula 1: Ferrari e Red Bull suspeitam do motor da Mercedes | AutoSport

Depois de no GP de França, a Red Bull apresentar um ritmo muito forte em retas, surpreendendo a Mercedes, o mesmo se passou na Áustria, a equipa liderada por Toto Wolff respondeu em Silverstone, com um aumento de desempenho dos seus carros nas retas.

Para a Red Bull e Ferrari, o aumento de aceleração dos dois carros da Mercedes, principalmente à saída das curvas lentas e no início das retas, provém da introdução de ar frio, com temperaturas abaixo das permitidas pelo regulamento. O ar comprimido é normalmente arrefecido de 100 graus até a temperatura ambiente, mas as regras dão uma margem de manobra, com o limite mínimo a 10 graus abaixo da temperatura exterior. As duas equipas suspeitam que a Mercedes possa ter colocado o sensor num ponto que mede as temperaturas dentro do limite estabelecido pelas regras, mas consegue introduzir ar mais frio que o regulamentado, ganhando até 20 cv de potência durante breves instantes. Estas suspeitas levaram a Red Bull a pedir explicações à FIA sobre esta matéria.