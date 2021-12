Fórmula 1: Ferrari e Carlos Sainz devem prolongar vínculo até 2024 | AutoSport

A Ferrari tinha já anunciado que durante o inverno a renovação de contrato com Carlos Sainz seria um tema prioritário e após o anúncio do regresso do Santander como patrocinador da equipa, é lógico pensar-se que as negociações do vínculo que termina em 2022, podem ter sucesso. Ainda sendo especulação, já que nem Ferrari nem Carlos Sainz anunciaram oficialmente nenhum resultado final, correm notícias em Espanha e Itália que o prolongamento do vínculo do espanhol com a equipa pode ir até 2024 e o regresso do patrocinador espanhol, reforça isso mesmo.

Mattia Binotto continua a não esconder a satisfação de ter Charles Leclerc e Carlos Sainz no alinhamento, tendo afirmado anteriormente que era a dupla mais forte da grelha.

“Leclerc e Sainz são um maravilhoso par de pilotos para o futuro”, disse Binotto ontem. “Estamos muito contentes com ambos. Estou muito feliz com o crescimento contínuo de Leclerc, e Sainz provou o seu valor. Quando o anunciamos, houve muito ceticismo, mas estávamos convencidos de que ele poderia marcar pontos para a classificação de construtores e ele demonstrou-o. Terminou todas as corridas, marcou sempre pontos exceto em dois grandes prémios. Teve um grande campeonato. Adaptou-se rapidamente e é agora um piloto com quem sabemos que podemos contar”, disse Binotto.