Fórmula 1: Ferrari apresenta novo patrocinador | AutoSport

A Scuderia Ferrari anunciou hoje uma nova parceria com a CEVA Logistics. O acordo de plurianual também é válido nas outras competições da Ferrari, com a empresa sediada em Marselha a assumir o papel de Parceiro Logístico Oficial da equipa italiana.

O leitor reparou na pintura mais escura do carro da Scuderia no vídeo abaixo? Alguns rumores apontam que em 2022 a pintura dos monolugares da equipa será de um vermelho mais escuro com os tons de preto mais vincados no esquema.

Como confirmado hoje de manhã, será apenas possível confirmar isso mesmo nos testes do Bahrein, já que os 3 dias de treinos de pré-temporada em Barcelona não serão transmitidos pela TV.