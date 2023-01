Fórmula 1: Ferrari aponta para monolugar abaixo do peso mínimo | AutoSport

O processo de desenvolvimento e produção do monolugar de 2023 da Ferrari está em fase adiantada e segundo o novo chefe de equipa da McLaren, os italianos estão “contentes” com o que têm visto. No entanto, apenas quando o carro for posto à prova nos primeiros testes coletivos é que podemos ter uma ideia do que poderá valer nas primeiras provas da temporada.

De facto, a Ferrari terá apontado a áreas chaves do desenvolvimento do próximo carro que queriam ver melhoradas e que nesta fase já terão conseguido passos importantes, como é o caso do peso do chassis. Segundo o Motorsport.com, os responsáveis da equipa italiana queriam manter o carro com um peso abaixo do limite mínimo para poderem utilizar o lastro que terão de colocar (para atingir o limite obrigatório) para melhorar a sua estabilidade e reduzir a degradação dos pneus.

Em 2022 todas as equipas, com exceção da Alfa Romeo, terão começado a época com carros bem acima do peso mínimo de 796 kg, tendo as atualizações resultado na redução do peso durante a época , mas nem sempre ao ritmo que pretendiam, como foi o caso da Red Bull. Falou-se durante algum tempo num novo chassis que seria parte importante desse objetivo, mas terá sido colocado em espera para apenas ser usado no carro de 2023. Todas as equipas terão como um dos seus focos principais a redução do peso dos carros e por isso, a Ferrari quis ir mais longe e ter “margem de manobra”. Só saberão se tiveram sucesso quando o carro for montado e pesado, mas segundo a mesma fonte, os primeiros sinais são animadores.